O governo do presidente Jair Bolsonaro prepara o terreno para acabar com o tabelamento de frete. A ideia é ter, como primeiro passo, o fechamento de acordos com os 11 segmentos de transportes, negociando com o setor produtivo, motoristas autônomos e associações de transportadoras.

E, nesta linha, ter o resultado do que for negociado como uma tabela de referência de preços, e daqui para a frente não mais um tabelamento.

De acordo com o blog de Valdo Cruz, do portal G1, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, acredita que, na próxima semana, já terá condições de fechar os primeiros acordos com os caminhoneiros, que podem ter validade de um ano. Tarcísio Freitas espera conseguir um bom acordo para solucionar o problema do setor.