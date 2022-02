O governo Jair Bolsonaro (PL) avalia uma permissão para subir ou baixar preços de medicamentos a qualquer momento, de forma excepcional, em vez de só aplicar reajustes anuais.

A equipe de Paulo Guedes, ministro da Economia, porém, resiste à ideia, que é discutida em ao menos duas frentes: propostas de MP (medida provisória) e de resolução da Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos).

Por trás da resistência da equipe econômica está o temor de que futuros governos decidam pelo corte nos preços de medicamentos com fins políticos, em uma tentativa de beneficiar consumidores. A avaliação é que a proposta é muito aberta, deixando nas mãos do Executivo um grande poder de intervenção no mercado.

Já os integrantes do governo favoráveis à mudança dizem que a nova regra pode ajudar a recolocar no mercado alguns medicamentos que teriam valores máximos abaixo do praticado no mercado externo –o que dificultaria a oferta dessas drogas no Brasil.