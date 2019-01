A Prefeitura de Arcos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê Intersetorial de Combate a Dengue, esteve na semana passada, na sede da Superintendência Regional de Saúde – em Divinópolis, para solicitar auxílio efetivo de recursos e técnico que fortaleçam as ações do plano de emergência do município na área de saúde e de controle de proliferação do Aedes aegypti.

Os representantes da Prefeitura apresentaram as diretrizes e o plano de ação desenvolvido pelo município para estancar a epidemia da doença e um cronograma que visa fortalecer as demandas de saúde e de estruturação do programa do Centro de Controle de Endemias.

Foi requerido, dentre o período de epidemia, o amparo da superintendência no empréstimo de mais um veículo fumacê e auxílio na aquisição de insumos e medicamentos para o atendimento adequado de pacientes suspeitos da doença, além do suporte técnico e de capacitações dos profissionais.

Para o prefeito, Denilson Teixeira, este é o momento de unir forças e buscar auxílio de todas as entidades de saúde ligadas ao Estado e Governo Federal. “Para enfrentar essa epidemia estamos no efetivo contato com as instituições e autarquias de saúde do nosso Estado e do Governo, principalmente para que possamos possibilitar uma melhora efetiva diante do quadro atual e possibilitar a melhor assistência a nossa população”, ressaltou.

De acordo com o secretário de Municipal de Saúde, João Júlio Cardoso, devido essas ações de interlocução do Governo de Arcos o município tem evoluído na mobilização social e de serviços de saúde. “Na semana passada inauguramos a Unidade Provisória de Hidratação do Hospital São José, além de buscarmos esta parceria com a Superintendência Regional de Saúde que nos auxiliará no combate ao mosquito e de efetiva ajuda na área da saúde”, explicou.