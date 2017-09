A parcela devida do vencimento de 8% dos servidores estaduais que recebem os salários em duas ou três vezes ainda não havia sido paga até essa segunda-feira (25), segundo a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF). Estão nesta categoria funcionários com vencimentos superiores a R$3 mil.

De acordo com a pasta, a expectativa é de que todo o funcionalismo receba o pagamento até esta terça-feira (26). A parcela deveria ter sido quitada no dia 21 de setembro, segundo a escala de pagamento do governo estadual.

Ainda de acordo com a SEF, o pagamento da segunda parcela foi feito com atraso “em função de fluxo de caixa insuficiente”.

O escalonamento é feito desde fevereiro de 2016. O motivo é a crise financeira enfrentada pelo Governo de Minas Gerais. De acordo com o governo, 75% dos servidores do estado, que têm salários até R$3 mil, recebem o pagamento em parcela única.

Já 17% do funcionalismo, com salários entre R$3 mil e R$6 mil recebem os vencimentos em duas parcelas. Já 8% dos servidores, com salários superiores a R$ 6 mil, recebem em três vezes. Neste mês, os depósitos estavam previstos para os dias 13, 21 e 27.