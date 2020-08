A reclassificação das atividades esportivas em academias e clubes foi um alento para profissionais e usuários do setor em Minas.

Porém, o governo do estado alerta para a necessidade de que rígidas posturas sejam adotadas, sob o risco de fechar novamente os estabelecimentos em função de risco de aumento de contágio pela Covid-19.

“Estamos conseguindo conter a pandemia, ela não está se alastrando aqui como em outros estados. É importante ressaltar que, como tivemos mudanças como a das academias, nós somos os agentes dessas mudanças. Temos de trazer a consciência de viver em uma nova sociedade, com o coronavirus”, afirmou o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, João Pinho.



“Quando colocamos a possibilidade de uma academia funcionar, mesmo com protocolo mais restrito, estamos dizendo que podemos dar um pequeno passo, mas se não tivermos a conscientização por parte das pessoas teremos de retroceder. Pior que não avançar é ter de fechar novamente atividades econômica. Então, quem for sair que tome cuidados, use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento”, completou.

A previsão inicial era de que estabelecimentos como academias e clubes só fossem liberadas na Onda Verde do programa Minas Consciente, na qual estão liberadas atividades não essenciais com alto risco de contágio.