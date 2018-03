Pela escala, o dinheiro deveria ter sido depositado nessa segunda-feira (19), mas a Secretaria de Estado da Fazenda informou que não foi possível pagar a todos no dia previsto por causa do fluxo de caixa.

Segundo a Secretaria da Fazenda mineira, 83% dos servidores receberam a terceira parcela até o fim do dia de ontem (19). Para o restante, 17% dos que receberiam, o benefício está sendo creditado ao longo do dia de hoje. Grande parte dos que ficaram sem receber na data certa são aposentados.

Para esta sexta-feira (23) está previsto o pagamento da segunda parcela dos salários de março.

Mais de 400 mil servidores lotados na educação, parte da saúde e outras áreas administrativas do governo estão recebendo o 13º salário em quatro parcelas. Somente para os funcionários da segurança pública e para os da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), que fizeram protesto em dezembro, o pagamento foi creditado de duas vezes – em 26 de dezembro e 19 de janeiro.

13º salário



1ª parcela: 19 de janeiro

2ª parcela : 19 de fevereiro

3ª parcela: 19 de março

4ª parcela: 19 de abril

* Somente para os servidores da segurança e de parte da saúde, o 13º salário será pago em duas parcelas. A primeira foi paga em 26 de dezembro e a segunda em 19 de janeiror.

Escala de pagamento de Março:

– 1ª parcela: 14/3 (quarta-feira)

– 2ª parcela: 23/3 (sexta-feira);

– 3ª parcela: 29/3 (quinta-feira).

Os critérios adotados são os seguintes:

– servidores com salário até R$ 3 mil líquidos recebem integralmente na primeira parcela;

– servidores com salário até R$ 6 mil líquidos recebem uma parcela de R$ 3 mil e o restante na segunda parcela;

– servidores com salário acima de R$ 6 mil líquidos recebem R$ 3 mil na primeira parcela, R$ 3 mil na segunda parcela e o restante na terceira parcela.