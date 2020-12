A partir de sábado (26), oito das 14 macrorregiões do estado estarão integradas à Onda Vermelha, de maior alerta com relação à pandemia de coronavírus, do programa Minas Consciente, que restringe as atividades comerciais. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (23) pelo Comitê Extraordinário Covid-19.

De acordo com o Executivo estadual, houve crescimento de 17% na incidência da doença em todo o estado na última semana. Conforme o governador Romeu Zema, o momento é atenção.

“Este é um sinal de alerta. Por isso venho aqui pedir a todos os mineiros que evitem aglomerações, que neste final de ano façamos a nossa contribuição. Vamos tomar todas as medidas protetivas necessárias. Um 2021 melhor, com certeza, depende muito de cada um de nós”, disse.

Com isso, no Jequitinhonha, Leste, ​Leste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, Sudeste, Centro-Sul e Sul apenas serviços considerados essenciais poderão funcionar – a macrorregião Sul estava na Onda Amarela, mas teve regressão.