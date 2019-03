A dívida do Governo de Minas Gerais com cinco prefeituras do Centro-Oeste de Minas Gerais ultrapassa R$ 260 milhões. O valor inclui dívidas referentes à gestão 2015-2018, do governador Fernando Pimentel (PT), e repasses que estão atrasados em 2019, primeiro ano do mandato de Romeu Zema (Novo).

Em nota, a Associação Mineira dos Municípios (AMM) afirmou que a dívida do governo anterior com os municípios é de R$ 12,3 bilhões. O valor é referente a repasses oriundos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), da área da saúde, do transporte escolar, do piso da assistência social, multas de trânsito, juros e correções.

Ainda segundo a AMM, o atual governo do Estado deve R$ 1 bilhão aos municípios. O valor é referente a repasses do ICMS e do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda afirmou que, desde o dia 30 de janeiro de 2019, os repasses referentes à cota-parte do ICMS, IPVA e Fundeb a que os municípios têm direito estão em dia.