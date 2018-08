O governo de Minas ainda não concluiu o pagamento dos aposentados do estado pelo mês de junho, cuja terceira parcela deveria ter sido depositada no dia 31 de julho. A Secretaria da Fazenda ainda não informou quantos estão nesta situação e nem a previsão do pagamento.

Para os funcionários da ativa, o governo informou ter concluído o pagamento na quarta-feira (1) passada. O estado informou que o atraso do mês passado se deu por causa de um bloqueio de R$ 400 milhões do Tesouro Estadual pela União, que acabou revertido. A expectativa era que os inativos tivessem o restante do pagamento na sexta.

Segundo o sindicato dos servidores do estado (Sindpúblicos), os aposentados de todas as áreas ainda não receberam os proventos. Na sexta-feira, este sindicato e o dos servidores da Fazenda (Sinfazfisco) informaram ter recebido do governo a notícia de que o pagamento estaria previsto para terça ou quarta-feira desta semana.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria da Fazenda ainda não se posicionou. Também não informou quando será divulgada a escala de pagamento.