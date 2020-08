O governo de Minas fará, em um mês, a segunda mudança na metodologia de notificação de mortes no estado. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, os óbitos deverão ser informados, diretamente, ao Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (Sivep Gripe). Com a mudança governo espera reduzir de 10 para três dias a diferença entre a data da morte e o registro oficial no balanço da SES.

Minas chegou a 2.894 mortes pela COVID-19, um aumento de três mortes em relação ao balanço de domingo (2). De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta segunda-feira (3), são 133.743 casos confirmados, 942 novos nas últimas 24 horas.

O objetivo, segundo o secretário, é reduzir a defasagem entre a data da morte e a confirmação pela SES. Atualmente, o atraso pode chegar a 10 dias. Para se ter uma ideia, a demora no registro oficial pode distorcer os dados, principalmente, às segundas-feiras, quando é divulgado o balanço do fim de semana.

No boletim epidemiológico desta segunda (3), foram confirmados três óbitos, uma diferença que pode ser de 100 registros que não foram comunicados pelas prefeituras à SES.