No dia do Orgulho Gay, o governador Fernando Pimentel (PT) enviou à Assembleia Legislativa um projeto que cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CEC-LGBT) para o estado. Grupo semelhante seria criado em Belo Horizonte na reforma administrativa da Prefeitura, mas os vereadores, em especial da bancada religiosa, barrou a medida.

Na justificativa, Pimentel disse que “é fundamental assegurar o tratamento igualitário e o respeito aos direitos humanos independente de orientação sexual, identidade de gênero e sexo”.

Ao participar de audiência do dia do orgulho LGBT na Assembleia, Azilton Viana do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual disse que o conselho representa o esforço de anos do movimento.

O secretário de Direitos Humanos, Nilmário Miranda (PT), anunciou a criação do conselho durante a reunião, dizendo que ele é estratégico e que a cidadania LGBT é uma bandeira de todos.