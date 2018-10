O governo de Minas abriu inscrições, nessa segunda-feira (29), para os interessados em ocupar vagas de designados na rede estadual de ensino em 2019. O processo, que se dará por meio eletrônico até 12 de novembro, servirá para formar um cadastro, conforme classificação, para designar funcionários para vagas nas escolas estaduais a partir de janeiro do ano que vem.

As normas e critérios estão disponíveis no site da Educação, conforme resolução publicada no Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Educação, cada candidato poderá fazer até três inscrições, de acordo com as regras para acumular cargos

Aqueles candidatos que forem aprovados em concurso público vigente, mas ainda não nomeados terão os dados inseridos para o cargo e localidade relativos ao certame. Há a opção de alterar a inscrição prévia para outros locais, conforme interesse e conveniência.