O governo de Minas Gerais ampliou as restrições no estado na tentativa de reduzir a velocidade da transmissão do novo coronavírus no estado. Em 24 horas, seis mil novos casos foram registrados. De acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira (26), o estado tem 38.891 pacientes com a Covid-19 e 833 mortes.

A Deliberação 58, publicada nesta sexta-feira (27), recomenda entre outras medidas ocupação máxima de uma pessoa por dez metros quadrados em estabelecimentos comerciais, afastamento de trabalhadores com sintomas de doença respiratórias leves, restrição nos serviços de acolhimento de idosos, distanciamento de no mínimo dois metros entre consumidores e regime de trabalho remoto para as atividades administrativas.

O índice de ocupação de leitos de UTI em Minas Gerais chegou a 88% nesta sexta-feira (26).

Matéria do G1