O governador Romeu Zema anunciou, nesta terça-feira (21), que o pagamento da segunda parcela do salário dos servidores estaduais será antecipado para amanhã (22). A parcela seria paga, a princípio, no sábado (25).



“Conseguimos melhorar um pouco a arrecadação. Como sempre faço, determinei que fosse dada prioridade ao pagamento do funcionalismo. Sendo assim, conseguiremos adiantar do dia 25 para amanhã o pagamento da segunda parcela do salário do mês”, afirmou o governador, anunciando a quitação do salário de todo o funcionalismo estadual referente ao mês de junho.



Os servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais receberam o salário integralmente no dia 10 de julho. Já no dia 14, foi depositada a primeira parcela, no valor de R$ 2 mil, para as demais categorias dos servidores estaduais.

