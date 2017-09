Servidores do governo de Minas Gerais não receberam nessa quinta-feira (21) a segunda parcela de seus salários. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) admitiu o atraso nos depósitos.

“Apesar do esforço do governo estadual em cumprir o organograma da escala de pagamentos, não foi possível depositar, nesta quinta-feira, 100% dos valores referentes à segunda parcela dos salários dos servidores do Executivo, em função de fluxo de caixa insuficiente”, disse a pasta.

O parcelamento dos salários ocorre desde fevereiro de 2016. As remunerações de até R$ 3 mil são pagas integralmente, os vencimentos de até R$ 6 mil são pagos em duas parcelas e, os servidores que recebem acima desse valor têm o pagamento parcelado em três vezes.