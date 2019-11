O governo de Minas e representantes das forças de segurança de Minas Gerais chegaram a um acordo sobre a recomposição dos pagamentos em reunião na manhã desta sexta-feira (22).



Um dos compromissos apresentados pelo governo estadual é encerar o parcelamento do salário dos servidores da área de segurança a partir do mês que vem.



Segundo representantes dos órgãos de segurança, o pagamento em parcela única deve ser feito no 10º dia útil, provavelmente no dia 13 de dezembro.



Em relação à compensação de perdas inflacionárias desde 2015, o governo apresentou o seguinte calendário para a recomposição salarial: 13% na folha de julho de 2020; 12% na folha de pagamento de setembro de 2021; e 12% na folha de pagamento de setembro de 2022.



No encontro, o secretário de Planejamento Otto Levy, se comprometeu também a pagar integralmente o abono fardamento na folha de abril do próximo ano.

O governo enviará para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), até o dia 3 de fevereiro, um projeto de lei que viabilizará a recomposição salarial seguindo as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Ainda segundo o governo de Minas, caso não ocorra a operação da venda antecipada dos royalties do nióbio, o pagamento do décimo terceiro salário da segurança pública será feito em três parcelas: 21 de dezembro; 21 de janeiro; e 21 de fevereiro.

Presente no encontro desta sexta-feira (22), o deputado Cabo Júnio Amaral (PSL) afirmou que a maioria dos representantes das entidades de segurança se sentiram contemplados com a sinalização positiva do governo de Minas. O parlamentar avaliou que ainda existem defasagens, mas diante do cenário econômico adverso é preciso reconhecer avanços nas negociações.



“Evidente que os servidores da segurança deveriam ser melhor remunerados no país inteiro. Mas esse é um processo de reconhecimento a médio e longo prazo. A maioria se sentiu contemplada com o mínimo de Justiça. Levando em conta o casos que vivemos em Minas durante os quatro anos do governo Pimentel, com total indiferença aos servidores, nenhum reajuste, perda inflacionária e um grande desgaste é preciso compreender os esforços do governador Zema”, disse Cabo Júnio.

Participaram da reunião, além do secretário de Planejamento, os secretários de Governo, Bilac Pinto (DEM) e de Segurança Pública, general Mario Lúcio de Araújo. Representando as forças de segurança estiveram o coronel Rodrigo Souza, chefe do Gabinete Militar; o coronel Giovanne Gomes, comandante-geral da PM; o coronel Edgard Estevo, comandante do Corpo de Bombeiros; o delegado Wagner Pinto, chefe da Polícia Civil; além de parlamentares e lideranças das entidades de classe.