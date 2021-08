A Secretaria de Estado de Minas (SES-MG) confirmou 80 mortes por Covid-19 e 1.917 casos da doença neste domingo (22). Com isso, o estado soma cerca de 2,04 milhões de casos acumulados e 52.491 mortes.

Cerca de 44,4 mil doentes seguem em acompanhamento, mas, devido a uma manutenção dos sistemas da SES-MG, o painel de monitoramento de ocupação de leitos no Estado não está disponível neste domingo.

Atualmente, 11 das 14 as regiões do Estado estão na onda verde do programa Minas Consciente, com índices epidemiológicos considerados mais controlados pelo governo estadual e maior flexibilização das atividades. As demais — Triângulo do Norte e do Sul e Nordeste, estão na onda amarela.

Fonte: O Tempo