Da Redação

Em contato com o gabinete do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Sávio Souza Cruz, o Últimas Notícias apurou que o governador Fernando Pimentel, ciente da grave crise financeira pela qual passa a Santa Casa de Caridade de Formiga, determinou ao secretário que viabilize com urgência a liberação de recursos devidos à entidade, encaminhando a respectiva solicitação à Secretaria de Estado de Fazenda.

Sávio Souza Cruz e o secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo defenderam e encaminharam o pedido ao governador que, de imediato, determinou que fossem tomadas as providências e lembrou que situações como esta, ocorrem em virtude da também precária situação financeira pela qual passa o Estado.

Segundo o que foi apurado pelo UN, com a liberação do sistema de pagamentos estaduais, que nesta quarta-feira (30) se encontra bloqueado, realizando os registros para o fechamento da folha de servidores, provavelmente nesta quinta-feira (31), serão iniciados os trâmites para o cumprimento da ordem do governador.

O que diz a Santa Casa

O relações públicas da Santa Casa, Kleber Vaz, afirmou que não há dúvidas de que cumprida a liberação das parcelas pendentes pelo Estado, representará um alívio na situação financeira da entidade que, conforme foi divulgado, atende a inúmeros municípios que dependem dos serviços do hospital.

Esta prestação de serviço é uma das causas que fez com que a instituição acumulasse déficits sobre déficits que inclusive, como acontece neste mês, a obriga a cogitar até mesmo o fechamento de importantes departamentos como a UTI Neonatal. “Isto não pode ocorrer e assim como o Estado, que hoje promete quitar seus débitos, é preciso que os municípios que encaminham para aqui seus pacientes, também cumpram o pactuado entre nós, eles e o Ministério Público”, concluiu.

Sobre o que tem a receber do Estado, Kleber informou:

ProHosp: Parcela extra referente 2016 – R$300.612

Rede Urgência e Emergência– parcela extra 2016 – R$800 mil

Junho e julho 2017 – R$200 mil cada, totalizando R$400 mil

Rede Cegonha – janeiro a julho 2017 – R$153.300,

Total: R$1.653.912