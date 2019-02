O governo de Minas Gerais divulgou nesta quarta-feira (6), por meio de vídeo nas redes sociais do governador Romeu Zema, a escala de pagamento dos servidores públicos para os meses de fevereiro e março.

Nos dois meses, os pagamentos serão feitos em duas datas, sendo que as categorias da saúde e da segurança pública terão um valor maior na primeira parcela do que os da educação e demais funcionários.

O salário relativo ao mês trabalhado em janeiro será pago nos dias 13 e 25 de fevereiro. Na primeira data os servidores da segurança e saúde recebem uma parcela de até R$ 3 mil. Os demais terão depositados R$ 2 mil. No dia 25, todos recebem o complemento do salário.

Em março (salários de fevereiro), os vencimentos serão pagos nos dias 13 e 26.

A escala foi anunciada pelo governador Romeu Zema, que divulgou vídeo nas redes sociais do secretário da Fazenda Gustavo Barbosa explicando as datas. “Seguimos trabalhando incessantemente para encontrar alternativas para os sérios problemas deixados no Estado. Com muito esforço já temos a definição da escala de pagamento dos salários do funcionalismo de fevereiro e março”, anunciou Zema.

Confira as escalas

Fevereiro

13 de fevereiro:

Serão pagos até R$ 2 mil para todas as categorias de servidores e até R$ 3 mil para os servidores da Saúde e da Segurança Pública.

25 de fevereiro:

Será paga a segunda parcela, quitando os salários de todos os servidores

Março

13 de março:

Serão pagos até R$ 2 mil para todas as categorias de servidores e até R$ 3 mil para os servidores da Saúde e da Segurança Pública

26 de fevereiro:

Será paga a segunda parcela, quitando os salários de todos os servidores.