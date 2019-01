Apesar da crise financeira, a volta às aulas das escolas estaduais em Minas Gerais deve acontecer no dia 7 de fevereiro, de acordo com o governo.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação anunciou repasse de R$48,7 milhões, “sendo R$15 milhões para manutenção e custeio das escolas, R$1,7 milhão para contratação de serviços de conectividade nas unidades e ainda R$32 milhões para as prefeituras destinados ao transporte escolar dos alunos da rede estadual residentes em áreas rurais, referentes ao mês de fevereiro”.

A Associação Mineira de Municípios (AMM) chegou a recomendar que as prefeituras só começassem o ano letivo depois do carnaval. Quase metade das cidades mineiras não tinha previsão para o início das aulas por causa da falta de repasses por parte do governo.