O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, entregou nesta quinta-feira (17), no Palácio da Liberdade, 168 veículos para 147 municípios mineiros. O valor total empenhado, por meio de emendas parlamentares provenientes de deputados estaduais, é de mais de R$10 milhões, para compra de 37 minivans, 42 ambulâncias e 89 carros convencionais.

Pimentel reforçou a importância de se fazer entregas como essas, que, de fato, mudam a realidade dos municípios mineiros. “Às vezes, quem vê acha que é coisa pequena. Mas quando chega no prefeito, ele fala que é a ‘coisa mais importante do mundo para minha cidade’. Pode ser uma ambulância, pode ser uma viatura, pode ser 1,5 km de asfalto como nós fizemos outro dia em Carlos Chagas, quando ligamos um pedacinho que faltava de um distrito até a rodovia. Então não é o tamanho, mas a importância daquilo que está sendo feito”, reforçou.

Fernando Pimentel destacou que as ambulâncias e os veículos já entregues durante a sua gestão contemplaram os cerca de 400 municípios mineiros com menos de 5 mil habitantes. “Um município como esse, que não tem como ter uma grande clínica especializada ou um hospital, tem de ter equipamento de transporte. É por isso que a gente entrega ambulância. Não são entregas pequenas. Estamos fazendo aquilo que é importante para melhorar a vida do cidadão de Minas Gerais”, disse.

Do total de veículos entregues hoje, 37 foram doados pela Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais e outros 135 pela Secretaria de Estado de Saúde que, a partir de agora, auxiliarão o trabalho nos municípios.

Importância para a população

Representando todos os municípios contemplados com as entregas, o prefeito de Capinópolis, Cleidemar Zanuto, reforçou o diferencial que as entregas terão no dia a dia dos municípios. “Estamos aqui representando o povo e temos uma responsabilidade muito grande de buscar e correr atrás, de fazer a diferença, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. A entrega de ambulâncias e outros veículos é muito importante para os municípios e para a população”, afirmou.

O deputado estadual Dirceu Ribeiro também reforçou a importância dos veículos para atendimento às prefeituras mineiras. “Agradecemos as entregas do governo em nome dos deputados, prefeitos e municípios que representamos. Esses veículos são de grande importância e uma relevante ferramenta de trabalho, vinda das nossas emendas parlamentares, e contribuirão para o transporte de muitos mineiros na busca do bem mais precioso, que é a vida”, explicou.

Encontro com governadores

Ainda durante o evento, o governador Fernando Pimentel disse que se reunirá nesta sexta-feira (18), em Recife, com governadores do Nordeste para discutir a cobrança junto ao governo federal do repasse de 20% da parcela que cabe aos estados da Desvinculação das Receitas da União (DRU). Os estados também querem que sejam apurados os valores que deixaram de ser repassados nos últimos cinco anos, abatendo-os das dívidas com a União.

“Nós já temos 17 estados que aderiram à nossa ação e o Nordeste inteiro agora vai entrar também, e é por isso que eu estou indo lá conversar com os governadores. É absolutamente ilegal o que a União está fazendo, e está fazendo isso há pelo menos quatro anos, pelo que nós já identificamos. Tem muito dinheiro dos estados e municípios retido pela União e que nós queremos que esses recursos venham para cá, para atender às necessidades urgentes dos nossos municípios, à população daqueles lugares onde mais se precisa da presença do Estado”, reforçou o governador.

Estiveram presentes no evento os secretários de Estado de Cidades e Integração Regional, Carlos Murta, de Estado de Transportes e Obras Públicas, Murilo Valadares, de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, Marco Antônio Teixeira, de Governo, Francisco Moreira, além dos deputados estaduais Fábio Avelar, Emidinho Madeira, Elismar Prado, Duarte Bechir, Braulio Braz, Antônio Lerin, Dirceu Ribeiro, Cássio Soares, Leonídio Bouças, Durval Ângelo, Nozinho e Noraldinho Junior, além do deputado federal Odair Cunha.