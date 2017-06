O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), por intermédio da Subsecretaria de Regulação de Transportes, encaminhou ofício na tarde de segunda-feira (12) à AB Concessões S/A, concessionária responsável pela exploração da MG-050, do entroncamento da BR-262, em Juatuba, até a BR-265 em São Sebastião do Paraíso, manifestando seu posicionamento contrário ao reajuste da tarifa de pedágio, “visto que até aquela data a Concessionária não possui o licenciamento ambiental da rodovia e, portanto, não pode cumprir o cronograma de obras pactuado no Termo Aditivo 07.”

A concessionária, não obstante, reajustou, nesta terça-feira (13), em 5,5% o valor da tarifa do pedágio. Em 2016, o reajuste só passou a vigorar a partir de 31 de janeiro de 2017 e por força de decisão liminar.