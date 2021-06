O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), inicia, neste sábado (19), o envio do 25° lote de vacinas contra a covid-19 para as 28 Unidades Regionais de Saúde.

São 508.170 doses, sendo 273.000 da Coronavac e 235.170 da Pfizer. Além desse quantitativo, também serão distribuídas 3.580 doses da Astrazeneca, referentes a 24° remessa e à parte da reserva técnica da SES.

Os imunizantes começaram a ser distribuídos, via terrestre e aérea, a partir das 9h para as Unidades Regionais de Saúde. Das URS, os imunizantes seguem para os municípios do estado. A logística de distribuição faz parte da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Público-alvo

Tanto as vacinas da Coronavac quanto da Pfizer serão destinadas à continuação da imunização dos grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores de Educação e Forças de Segurança e Salvamento e gestantes e puérperas (45 dias após o parto) com algum acometimento na saúde. Já as doses da Astrazeneca serão destinadas às Forças de Segurança e Salvamento e às Forças Armadas.

Fonte: Itatiaia