Como forma de ampliar os mecanismos de combate ao coronavírus em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) começou a orientar os profissionais da rede de assistência sobre uma nova forma do teste RT-PCR, realizado por meio da coleta de saliva. A novidade foi anunciada pelo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, durante coletiva virtual realizada nesta quinta-feira (20 Governo de Minas investe em ampliação da testagem para covid-19 ), em Belo Horizonte.

A nova forma de testagem é encabeçada pela coordenação estadual de Laboratório e Pesquisa da SES-MG, um grupo que conta com a participação de representantes da Funed, Hemominas, Fundação Oswaldo Cruz e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Belo Horizonte (Cerest). Segundo o secretário, o principal objetivo da SES-MG é comparar as formas de coleta do tipo swab, em que utiliza-se uma espécie de cotonete, e a forma de coleta por meio da saliva.

“Nós validamos que o uso da saliva tem a mesma confiabilidade que o uso do swab. Além disso, a coleta por meio da saliva é mais simples, não interfere no tempo para processamento do exame e é mais confortável para quem passa pelo o exame. Como não haveria mais necessidade do swab, aumenta a chance de podermos, num tempo mais curto, expandir a indicação para coleta do exame”, explicou o secretário.

Média móvel