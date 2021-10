A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais realiza um leilão de veículos apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas e “crimes relacionados” a partir da próxima quarta-feira (20).



Na lista, há carros de luxo – como um Jaguar XE R-Sport, com lance inicial de R$ 85 mil, uma Mercedez Benz conversível, com lance mínimo de R$ 70.400 e um Audi R8, com lance mínimo de R$ 274.905 mil.

“Este é um leilão especial porque têm veículos, motos, carretas com um custo mais elevado e que foram apreendidos há muito pouco tempo, o que favorece com que estes veículos estejam em um ótimo estado e com um custo agregado mais alto”, explica a subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Sejusp, Andreza Meneghin, em nota.

“Todos os recursos arrecadados, quando voltam para Minas Gerais, são aplicados em ações de redução da oferta e da demanda de substâncias ilícitas, além de campanhas, estudos e capacitações relacionadas à temática das drogas. São também aplicados na própria gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas”, detalha a Sejusp no texto.

Fonte: O Tempo