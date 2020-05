Com objetivo de acompanhar de perto os impactos da pandemia da covid-19 no setor, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e do Observatório de Turismo de Minas Gerais (OTMG), divulga o “Boletim do Turismo – Impacto do Coronavírus em Minas Gerais”. A publicação reúne dados monitoráveis e de pesquisas espontâneas da cadeia turística no estado. A última edição foi disponibilizada nessa quarta-feira (6/5) e pode ser acessada neste link.

Produzido quinzenalmente pelo Núcleo de Pesquisa e Estatística da Superintendência de Políticas do Turismo da Secult, o boletim teve a primeira edição em 22/4 (acesse aqui). No levantamento inicial foram compilados dados sobre a movimentação do Aeroporto Internacional de Confins, com a quantidade de voos confirmados e cancelados durante no período de 7 a 13/4, além de indicativos sobre os setores hoteleiro e de serviços e expectativas em relação ao fim da pandemia.

Já a segunda edição, publicada nessa quarta-feira, analisa o período de 24 a 29 de abril (acesse aqui). O documento traz o índice de isolamento social em Minas Gerais, obtido por meio do aplicativo InLoco, e uma estimativa de voos realizados em Confins, de acordo com levantamento prévio realizado pelo site Flight Radar. Outro indicativo é a quantidade de assentos em voos domésticos, dado disponibilizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear).

A publicação também traz o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), obtido em pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e que faz um panorama da percepção e das expectativas do empresariado entre os meses de março e abril.