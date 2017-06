O Governo de Minas Gerais nomeará, no próximo sábado (1º), os últimos 1.352 aprovados para o cargo de agente de segurança penitenciário referentes ao edital Seplag/Seds nº 08/2013.

Ainda em julho serão empossados 800 aprovados, ficando o restante para agosto. Dessa forma, o Governo de Minas Gerais encerra as nomeações do concurso realizado em 2013 e conclui um compromisso assumido com os sindicatos da categoria e com a comissão dos aprovados.

Também para julho estão previstas outras 100 nomeações dos aprovados no concurso público regido pelo edital Seplag/Seds nº 07/2013 para os cargos de analista executivo de Defesa Social (Aneds) e assistente executivo de Defesa Social (Aseds), distribuídos entre as Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap).

No último sábado (24), o Governo de Minas Gerais finalizou o edital Seplag/Seds nº 09/2013 ao publicar a nomeação dos últimos 118 aprovados do concurso para o cargo de agentes de segurança socioeducativo. Todos os nomeados irão substituir contratos administrativos, condição permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).