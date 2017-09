O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), nomeou 106 aprovados no concurso da Polícia Civil. Os nomes foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (14). Clique aqui e confira.

Os convocados, que estavam como excedentes do concurso edital 01/2014, são para o cargo de Investigador de Polícia I, código IP-I, nível I, grau A.

Formação

Conforme as regras, após a posse, os servidores vão iniciar o curso de formação na Academia de Polícia Civil (Acadepol). Concluindo a formação, os policiais estarão aptos a reforçar o trabalho de investigação no Estado.

Segurança

Em 2016, mil investigadores foram nomeados e, desde o início da atual gestão, o Estado ganhou 2.700 novos policiais nas ruas. Além disso, 1.800 viaturas já foram entregues para incremento e renovação de frota.