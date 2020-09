O Governo de Minas Gerais disponibiliza 25 mil vagas em cursos gratuitos e on-line para qualificação profissional. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema, nesta quinta-feira (3), que divulgou os novos cursos lançados pela Rede Uaitec, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com a empresa privada Digital Innovation One.

Os conteúdos de qualificação profissional oferecidos são para Trilha Desenvolvedor de Games: HTML, CSS e JavaScript; e Trilha Desenvolvedor de Sistemas Java: Java, SQL e PostgrSQL. Com duração de 100 horas cada, as temáticas foram escolhidas com base nas demandas de mercado. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a previsão é de que haja um déficit de cerca de 400 mil profissionais de TI em todo o Brasil até 2022.

O governador Romeu Zema destacou que, hoje, no mercado de trabalho, as empresas estão oferecendo muitas vagas que não são preenchidas por haver falta de pessoas qualificadas em Tecnologia da Informação. “O que o Estado está oferecendo é justamente essa qualificação para que a pessoa que tem interesse possa iniciar ou aprimorar uma carreira”, disse.

Mão de obra qualificada