Para pressionar o governo de Minas Gerais a pagar o 13º salário deste ano e melhorar a escala de pagamento, os profissionais da segurança pública vão fazer uma manifestação na próxima quinta-feira (22) na Cidade Administrativa. O ato já vinha sendo programado e foi mantido mesmo após uma reunião na manhã desta segunda-feira (19) com membros do Executivo, em que a gestão sinalizou a escala de pagamento do benefício.

Os representantes das forças de segurança pública se reuniram por mais de três horas com os secretários de Planejamento e Gestão Otto Levy e de Governo, Custódio Mattos. Além dos comandantes-gerais da Polícia Militar, cel. Giovanne Gomes da Silva, do Corpo de Bombeiros, cel. Edgard Estevo da Silva, e o chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto.

Em um primeiro encontro na semana passada, no qual anunciaram a intenção de fazer manifestação na Cidade Administrativa na quinta-feira, os dois haviam se comprometido a discutir com o governador Romeu Zema (Novo) uma resposta sobre o pagamento do 13º salário deste ano e sobre a volta do pagamento do salário no quinto dia útil.

Conforme apurou o Estado de Minas, o encontro desta segunda-feira com os secretários de governo foi favorável “em partes”. Algumas demandas dos agentes foram atendidas por Zema, mas outras não. A inconsistência culminou na manutenção do protesto, marcado para quinta-feira.