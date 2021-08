O Governo de Minas anunciou nessa sexta-feira (27) que vai doar 3 milhões de seringas de 1ml para o Ministério da Saúde. As seringas são usadas para aplicação do imunizante da Pfizer. O quantitativo será repassado pelo governo federal a outros estados que estão com dificuldade para a aquisição do item.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais tem atualmente um estoque de seringas e agulhas de 32.500 milhões de unidades de diferentes especificações. Segundo a pasta, a quantidade é suficiente para atender à demanda do estado durante a vacinação contra covid-19 e demais campanhas de imunização.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a ação solidária é possível devido ao planejamento realizado pela SES-MG para enfrentar a pandemia da covid-19. “Com o objetivo de garantir os insumos necessários a vacinação de todos os mineiros, a secretaria adquiriu, em agosto de 2020, 50 milhões de seringas e agulhas por meio de licitação não emergencial. Foram investidos R$ 35 milhões, permitindo, assim, o abastecimento dos municípios e planejamento prévio da vacinação em massa de toda a população no ano de 2021”, ressaltou.

A aquisição de outros insumos e materiais destinados à vacinação fazem parte dos envios já previstos no calendário de imunização do Estado, como em campanhas de vacinação infantil, imunização contra a gripe Influenza, entre outros.