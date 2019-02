A lista com o resultado da designação para escolas da rede estadual, que ofertam Educação Profissional Técnica de Nível Médio, já está disponível para consulta. Nela, os candidatos que se inscreveram para participar do processo têm acesso à classificação. O documento está organizado de acordo com a Superintendência Regional de Ensino, escola e curso pretendidos.

Além do site da Educação, a lista também está disponível na escola onde o candidato fez a inscrição e na Superintendência Regional de Ensino.

A designação é uma forma de preencher interinamente os cargos vagos ou em substituição aos servidores efetivos, para garantir o funcionamento regular das escolas estaduais, conforme o artigo 10 da Lei nº 10254/1990. O processo é essencial na preparação da rede pública para o início do ano letivo de 2019.

