Da redação

A Associação Dom José Antônio do Couto, mantenedora da Casa de Acolhimento Divina Misericórdia, foi classificada pelo Governo do Estado de Minas Gerais no enquadramento do edital 06/2017, no eixo 3, Reinserção Social e Produtiva.

Com isto, a associação terá uma ajuda mensal, da ordem de R$12 mil, que no entender do presidente da Casa de Acolhimento, Fernando José de Castro (Fernandinho da Galera) representa muito e permitirá que a entidade, no cumprimento de seus objetivos, consiga manter boa parte da folha de pagamento por um período de até 5 anos.

Segundo Fernando, atualmente a Casa acolhe 24 pessoas e até o final deste ano terá condições de atender 28. “Agora, com este convênio vigorando, trabalharemos com os assistidos, visando a reinserção na sociedade”, comentou.

Nos últimos anos foram acolhidos na Casa quase uma centena de dependentes de álcool e de outras drogas, tendo sido satisfatório o resultado alcançado. De acordo com Fernando, ao final de 9 meses na Casa, aproximadamente 40 acolhidos receberam o certificado e mais de 20 já estão em condições de trabalho e convivência, portanto, reinseridos na sociedade.

Fernando lembra ainda de pessoas que o ajudaram nessa empreitada “o Fernando Porto é um verdadeiro ‘olho vivo’ na busca de recursos que possam ser direcionados a este município, além do Secretario de Estado, Arnaldo Gontijo que não cansa de prospectar oportunidades para nos auxiliar e que, neste caso, nos permitiram realizar um sonho antigo do Padre Aurélio”, comentou.

“Quero na oportunidade agradecer ainda, ao deputado federal Eros Biondine e a sub-secretária Patrícia Magalhães, que muito nos auxiliaram nesta empreitada. Em especial, em meu nome e da associação, agradeço o empenho de nosso governador, Fernando Pimentel, que tem demonstrado especial sensibilidade no auxílio das entidades que se dedicam às causas sociais”, concluiu Fernandinho.

Em breve, o Estado de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria de Política Sobre Drogas (SUPOD) estará disponibilizando um veículo Fiat, para suprir necessidades no transporte de interesse dos acolhidos e da própria associação.