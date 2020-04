O Ministério de Minas e Energia escolheu o atual presidente da estatal Furnas, Luiz Carlos Ciocchi, como novo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável por gerenciar o acionamento de usinas e o uso de linhas de transmissão para atender à demanda por energia.

O nome de Ciocchi foi levado para deliberação em assembleia geral ordinária do ONS realizada nesta terça-feira (28), reunindo agentes do setor elétrico, onde foi aprovado por unanimidade, disse o ONS em nota à imprensa.

Pela primeira vez, por conta da pandemia do coronavírus, a assembleia foi realizada em formato virtual.

Na mesma reunião, o atual gerente de Estratégia e Inovação da Engie (EGIE3) , Alexandre Zucarato, foi escolhido para assumir a diretoria de Planejamento do ONS. Já a diretoria de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios ficará com Marcelo Prais, que já atuava como assistente na área.