O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou, na 4ª feira (9), uma série de novas medidas para o setor de energia nuclear no Brasil. Dentre elas, está a criação da Autoridade Nacional de Energia Nuclear.



O futuro órgão, vinculado ao MME, será responsável pela formulação e regulação de políticas de energia nuclear. A informação foi divulgada pelo chefe da assessoria especial de gestão estratégica, Ney Zanella dos Santos, que representou o Ministério em webinar promovido pela ABDAN (Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares).



Segundo ela, ainda não há prazo para efetivação da criação de Autoridade Nacional de Energia Nuclear.



De acordo com Zanella, a criação do órgão se alinha ao processo de “descarbonização” da energia no Brasil.



“Estamos em um processo de descarbonização da nossa matriz energética. A energia nuclear tem sido 1 componente vital da energia brasileira, ajudando a suprir uma grande demanda nacional”, afirmou.



O representante do ministério também valorizou o histórico do país no tema.



“O Brasil tem histórico de sucesso nas pesquisas de energia nuclear. Possuímos o domínio de todo ciclo de produção de combustível nuclear. Com total segurança, operamos duas usinas nucleares por mais de três décadas”, disse.



Eis as outras medidas anunciadas pelo MME:



ajustes no marco legal da atividade nuclear;

estudos avançados para ratificação do protocolo de emenda de 1997 da Convenção de Viena sobre Danos Nucleares;

participação do Ministro Bento Albuquerque na 64ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, na Áustria, a ser realizada de 21 a 25 de setembro deste ano.

Zanella também apresentou uma lista de objetivos a serem conquistados pelo MME nos próximos 30 anos. Eis os desafios apresentados:



– ajustar a legislação para atrair investimentos;

– concluir Angra 3 até 2026;

– estender o funcionamento de Angra 1 por mais 20 anos;

– voltar à mineração após 5 anos;

– produzir urânio (até 2.400 toneladas por ano);

– implantar o repositório nacional;

– concluir a construção do LabGene, a cargo da Marinha do Brasil;

– criar a irradiação de alimentos;

– estabelecer uma cadeia produtiva/cluster nuclear.

