Durante a entrevista coletiva do gabinete de crise do novo coronavírus (Covid-19), realizada na semana passada no Palácio do Planalto, a ministra Damares Alves anunciou o investimento de R$ 3,96 bilhões em apoio à população idosa. A iniciativa será dividia em dois eixos, Saúde e Assistência Social, e compõe uma nova etapa do plano de contingência para pessoas vulneráveis durante a pandemia.

Parte do montante já foi utilizado na aquisição de 75 milhões de doses para a campanha de vacinação de 2020 e na divulgação de orientações de higiene e cuidado para gestores de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) e de 6,2 mil instituições de acolhimento, de atendimento, de assistência e de prestação de serviços a pessoas idosas.

De acordo com a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), cerca de 30 milhões de idosos já foram imunizados contra a gripe. Ela destacou a importância da instituição de conselhos de direitos da pessoa idosa nos municípios. “A gente deve muito a esses conselhos o sucesso da campanha de vacinação da pessoa idosa”, disse.

As ações voltadas à Assistência Social abrangem a capacitação de 342,6 mil trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a garantia do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a 155,2 mil idosos que não se inscreveram no Cadastro Único no prazo estabelecido e o repasse de R$ 146 milhões para que estados e municípios façam a gestão e manutenção de programas, projetos e serviços.