O governo federal oficializou a indicação de seis pessoas para as vagas no Conselho de Administração da Petrobras e ainda pode indicar outros dois nomes. A informação foi divulgada pela estatal na manhã desta segunda-feira (8).

As vagas para o conselho da petroleira surgiram depois que quatro membros pediram para deixar o cargo na semana passada em meio à repercussão da troca no comando da empresa anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com a Petrobras, as indicações foram enviadas à empresa por meio de ofícios do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Economia. Três dos indicados são militares da reserva, enquanto os outros três nomes são de profissionais técnicos.

Na ala dos militares, o governo sugeriu a recondução ao cargo do atual presidente do Conselho, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, além Joaquim Silva e Luna, que foi anunciado por Bolsonaro como o próximo presidente da Petrobras, e Ruy Flaks Schneider.