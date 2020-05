O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), anunciou a liberação de mais 216 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento da Covid-19 em diversas regiões do Estado. Agora, Minas conta com 2.885 leitos de UTI na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Estado bateu mais um recorde de número de casos de coronavírus em 24 horas, com 675 novos pacientes infectados, totalizando 8.686. 255 pacientes morreram e outros 189 óbitos estão em investigação. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (28) no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.

Zema destacou o empenho do governo na prevenção e combate ao novo coronavírus, ampliando a capacidade de atendimento hospitalar em Minas. “Estamos completando 2.885 leitos em todo o Estado, este colchão de segurança é importantíssimo. Todo o cuidado é pouco. A nossa batalha com o vírus está apenas começando, não é o momento de relaxar, mas de tomarmos todos os cuidados, como o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização. É hora de continuarmos o trabalho que nós temos conduzido tão bem”, reforçou o governador.

Além de Belo Horizonte, Caratinga, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Lavras, Leopoldina, Monte Carmelo, Passos, Patrocínio, São João del-Rei, Teófilo Otoni e Uberlândia foram contemplados com os novos leitos.