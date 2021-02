A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, pediu na sexta-feira (5) que o WhatsApp e o seu dono, Facebook, esclareçam as alterações na política de privacidade do app de mensagens.

No início do ano, usuários do aplicativo foram notificados sobre uma atualização nos termos de uso, que incluiu mais detalhes sobre o compartilhamento de dados com a rede social.

O órgão enviou uma notificação para as empresas, que devem responder 10 questionamentos sobre as alterações programadas para vigorar a partir de maio. O prazo da Senacon é de 15 dias, a contar do recebimento da notificação.

Segundo o Portal G1, o WhatsApp disse que “está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários à Senacon”.