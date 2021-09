O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quarta-feira (1º) uma escala fixa de pagamento sem parcelamento para servidores a partir dos próximos meses.

Conforme o gestor, o salário será pago de forma integral sempre no quinto dia útil. Em setembro, será na segunda-feira (6). O pagamento do valor em apenas uma parcela vai acontecer pelo segundo mês consecutivo.

“Garanto que assim será até o final da minha gestão”, publicou o mandatário nas redes sociais.

No mês passado, todos os funcionários públicos do Estado receberam integralmente os vencimentos no dia 6. “Depois de mais de 5 anos de atraso e parcelamentos, o salário dos servidores será pago no 5º dia útil do mês a partir de agosto”, afirmou Zema, à época.