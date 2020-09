O governo federal promove nesta quinta e sexta-feira (24 e 25) o 4º Seminário Virtual do Projeto Integra Brasil que reúne especialistas e gestores públicos para discutir a prevenção ao suicídio e a automutilação entre jovens por meio do esporte.

“A cada 46 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. E, infelizmente, a maioria desses que se foram eram jovens e adolescentes, e aquele que não perdemos estão se cortando e automutilando. Temos que virar esse jogo”, disse a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, na abertura do evento.

O seminário faz parte das ações do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, no âmbito da campanha #DêUmLikeNaVida, que tem o objetivo de estimular os jovens ao diálogo, para prevenção à depressão e ao suicídio. O evento é promovido pela Secretaria Nacional da Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania

A programação está disponível no site dos ministérios e as transmissões acontecem pelas redes sociais das pastas.