O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, anunciou nesta terça-feira (11) a recriação de um conselho que reúne 15 ministérios do país para proteger a Amazônia e coibir o desmatamento.

O decreto com a recriação da Comissão Nacional da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, de 2002, foi publicado nesta terça no Diário Oficial da União pela Secretaria-Geral da Presidência da República.

O vice, que participou do painel “Soluções inovadoras para a conservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia” em uma reunião virtual dos chefes de estado dos países que têm a floresta em seus territórios, disse que os incêndios florestais recentes mostraram ao governo que a preservação da região “ocupa um lugar especial no imaginário ambiental do mundo moderno”.

“Também se verificou uma grande desinformação a respeito da realidade social e econômica da região”, declarou o general da reserva do Exército.