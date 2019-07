Lewis Hamilton conquistou sua 80ª vitória na Fórmula 1 neste domingo, no GP da Inglaterra, e ficou apenas 11 de igualar o recorde de Michael Schumacher. Com o resultado, o piloto da Mercedes ampliou sua vantagem na liderança do campeonato para 39 pontos sobre o companheiro Valtteri Bottas, segundo colocado na prova.

Para chegar à vitória, o pentacampeão foi ajudado por uma entrada do safety car, e aproveitou para fazer sua única troca de pneus, enquanto o companheiro Valtteri Bottas já tinha parado sob bandeira verde. O finlandês, que havia largado na pole e liderava desde a largada, ainda teve de fazer um segundo pit stop a seis voltas do fim, mas assim mesmo terminou à frente de Charles Leclerc.

A quarta posição ficou com Pierre Gasly, que teve seu melhor resultado na temporada e igualou seu melhor na carreira, enquanto o companheiro de RBR Max Verstappen terminou em quinto. O holandês estava em terceiro, mas foi atropelado por Sebastian Vettel logo depois de ultrapassar o alemão – o piloto da Ferrari teve de trocar a asa dianteira, e, punido pelo incidente, acabou em 15º lugar. Depois da corrida, Vettel pediu desculpas a Verstappen.

Completaram a zona de pontuação, do sexto ao décimo lugares, respectivamente, Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Daniil Kvyat (STR) e Nico Hulkenberg (Renault).

A próxima corrida será disputada daqui a duas semanas, na Alemanha.