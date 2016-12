Economistas engravatados reclamam que a crise política atrapalha a evolução da atividade. “Nosso PIB já estaria voando se não fossem estes malditos políticos!”. Sim, e estaria voando se fadas madrinhas deixassem cuecas com dólares ao batente de nossas portas.

De fato, a segunda hipótese é mais crível que a primeira. No Brasil existem fadas madrinhas e existem também cuecas com dólares. Mas inexiste a chance – aqui ou acolá – de fazermos economia sem fazer política, e vice-versa.

Concentremo-nos no lado bom dessa relação. A falência do Governo Dilma nos rendeu a esperançosa PEC do teto de gastos, improvável em contextos comportados. E o iminente pacote de estímulos micro ganhou o apelido de “Salva Temer”.

Com mais algum desastre político, corremos a sorte de ter a reforma da previdência aprovada. E estaremos a salvo por mais dez ou vinte anos. Graças aos malditos políticos.