Grace se transformou em furacão nessa quarta-feira (18), enquanto avançava pelo Caribe até a costa do México, onde locais turísticos como Cancún, Riviera Maya e Tulum se preparavam para a sua chegada.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), a 0h GMT desta quinta-feira Grace registrava ventos sustentados de 130 e se encontrava a 275 km da cidade de Tulum.



“Espera-se que Grace traga ventos fortes e ondas perigosas em partes do leste da península de Yucatán”, detalhou o NHC. O furacão deve tocar a terra em Tulum na manhã desta quinta-feira e se mover sobre o sudoeste do Golfo do México à noite ou na madrugada de sexta-feira. O NHC prevê que o furacão irá se fortalecer ainda mais antes de seu olho atingir o leste do México.

Mais de 100 voos haviam sido cancelados até as 23h GMT no aeroporto de Cancún, segundo a prefeita Mara Lezama.



No estado de Quintana Roo, com uma extensa costa no Caribe e que abriga os principais destinos turísticos do país, lojistas protegiam vitrines, e pescadores e operadores de turismo, suas embarcações em terra.



O governo do estado lançou um alerta laranja, de perigo alto, em cinco municípios incluindo Tulum, e amarelo, de perigo moderado, em outros seis.



Também ofereceu proteção à população mais vulnerável das comunidades ribeirinhas em 85 abrigos instalados pelo sistema estadual de Proteção Civil.



Estima-se que o Grace perca potência quando seu olho atravessar a península de Yucatán, mas voltará a ganhar força quando atingir o sudoeste do golfo, na sexta-feira.



Após cruzar as águas do golfo, Grace voltaria a tocar a terra na madrugada de sábado, perto do limite dos estados de Veracruz e Tamaulipas, no leste do México.

Fonte: Estado de Minas