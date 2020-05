Da Redação

Vai ao ar no início da noite desta segunda-feira (25), o último episódio do reality show esportivo Bravo!, transmitido pelos canais ESPN e WatchESPN.

Entre os atletas das duas equipes finalistas (País Basco e Andaluzia) está o zagueiro formiguense Pedro Lima, que segue muito perto de realizar seu maior sonho profissional até agora: jogar na Espanha.

Integrar um dos times das categorias de base da “La Liga” é a grande premiação do reality que levará, ao todo, 18 atletas para o país Europeu, sendo os 13 componentes da equipe ganhadora do Bravo! e mais cinco destaques.

A exibição da final foi dividida em dois episódios, no da semana passada os telespectadores acompanharam os lances do primeiro tempo, que terminou com o placar em 1×0 para o time de Pedro, o País Basco.

Agora é aguardar os minutos finais do programa e saber se o formiguense terá mesmo o passaporte carimbado para a Espanha.

A transmissão do Bravo ocorre a partir das 18h30 nos canais ESPN e WatchESPN.