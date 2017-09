Estão oficialmente abertos os Jogos Estudantes Rubens Paiva (Jerp) e Jerpinho (jogos para estudantes do ensino fundamental 1). A cerimônia de abertura ocorreu na noite dessa quarta-feira (13), no ginásio do Formiga Tênis Clube (FTC) e reuniu aproximadamente 800 pessoas.

O evento contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Cid Corrêa, do representante da Cemig (parceira na realização dos jogos), Célio Antônio da Silva, e do representante do homenageado Rubens Paiva (Pavão), Ronilson Paiva, além de diretores e professores das escolas participantes.

“Gostaria de agradecer a todos os professores, alunos, diretores e o público presente neste cerimonial de abertura e desde já convidamos a todos a prestigiarem estes atletas. Aproveito a oportunidade para agradecer também aos parceiros na execução do evento: secretarias municipais de Saúde, Cultura, Obras e Trânsito, Comunicação e Saae, à escola técnica Cecon, ao Unifor-MG e aos clubes Centenário e Country Clube”, disse Cid Corrêa.

Apesar de a abertura ter sido realizada nessa quarta, os jogos já estão em andamento desde segunda-feira (11).

Os Jerp e Jerpinho de 2017 contam com número recorde de participantes: 1.750 atletas divididos em 126 equipes. Os jovens foram divididos em quatro módulos, com idade entre 8 e 17 anos. As modalidades disputadas são: futsal, handebol, basquete, voleibol, pateca, tênis de mesa, atletismo, xadrez, natação e jiu-jítsu.

Vinte escolas estão inscritas nos jogos: municipais – Franklin de Carvalho, Paulo Barbosa, Miralda S. Carvalho, Cemei, José Honorato, Lídia Braga, Pio XII, Célia de Melo, Benedita G. Leite, Arlindo de Melo; Estaduais – Professor Joaquim Rodarte, Doutor Abílio Machado, Aurelino Rodrigues Nunes, Jalcira Santos Valadão, Tonico Leite, José Bernardes de Faria e Rodolfo Almeida; Particulares – Colégio Santa Teresinha, Colégio Losango e Colégio Aplicação.