A Polícia Militar realizou, nesta sexta-feira (4), uma operação em Formiga, com apoio da Rondas Ostensivas Com Cães Adestrados (Rocca) de Divinópolis, com um cão treinado para localizar drogas.

Inicialmente, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no bairro São Luiz, na residência de um indivíduo conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Na oportunidade, foi abordado um suspeito com passagem por tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio do Monte, que estava na frente da residência, alvo da operação.

O homem confessou que estava ali para adquirir drogas do outro indivíduo. Na casa, foi encontrada uma bucha de maconha, dois celulares, um bloco com anotações referente ao comércio de maconha, além do suspeito. Os dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia, junto com os materiais apreendidos.