Nessa quarta-feira (27), a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no bairro Jardim Montanhês, em Formiga.

De acordo com a ocorrência, os policiais avistaram um homem de 30 anos em atitudes suspeitas quando faziam patrulhamento pela rua E.

Durante as buscas, foi encontrada uma pedra de crack. Ele informou que é usuário e adquiriu a substância com outros dois jovens.

Com as informações, os militares passaram a monitorar um dos suspeitos, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com crimes contra a vida, contra o patrimônio e tráfico de drogas.

Assim que percebeu a viatura, o adolescente de 16 anos tentou fugir. Ele foi alcançado pelos militares. Com ele foi encontrado 73 pedras de crack, R$70, e um celular, o menor infrator confessou que vendia drogas no local.

Os militares foram informados ainda de que outros jovens estavam traficando drogas no local e fazendo uso de arma de fogo. Em um ponto onde comercializavam drogas foi encontrado somente um celular.

No celular apreendido do menor infrator foram constatadas diversas mensagens de comercio de drogas.

Em monitoramento a outros suspeitos, um menor de 16 anos solicitou, em uma mensagem, a troca de drogas com o menor apreendido.

No local, estava o menor e um homem de 34 anos que assim que perceberam a aproximação dos militares tentaram fugir, mas sem êxito. O menor disse que não iria fazer troca e sim comprar drogas.

Com ele foi encontrados R$200, e um celular, o menor informou o local onde haviam mais drogas. No local foram encontradas 40 buchas de maconha.

Os envolvidos foram presos e os menores infratores apreendidos e encaminhados para a delegacia juntamente com material apreendido.