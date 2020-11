Redação Últimas Notícias

Os moradores do bairro Santo Antônio, principalmente quem reside nas ruas Carlos Gomes e Ladislau José de Souza, estão incomodados e com receio após encontrarem uma grande quantidade de escorpiões naquela região.

O tempo quente e chuvoso favorece o aparecimento desse animal peçonhento, que pode até matar.

Um idoso, morador da rua Carlos Gomes, relatou à redação do portal que capturou oito escorpiões na residência dele. Em seguida, ele os jogou para as galinhas comerem. “Eles estavam em uma pilha de blocos e dois eram bem grandes. Queríamos pedir para que a Prefeitura olhasse essa situação”.

Já uma moradora residente na rua Ladislau José de Souza disse que fica apreensiva com a situação, pois tem uma filha de um ano. Ela relatou ainda que providencia a dedetização da residência de seis em seis meses e que os tubulões da via estão infestados de baratas. “Um agente da Secretaria de Saúde veio na minha casa e colocou duas telas nos ralos. Esses escorpiões estão vindo pela rede de esgoto. Formiga não tem um Centro de Zoonoses e isso faz muita falta”, disse.

De acordo com outro morador da mesma via, foram capturados três escorpiões na residência dele. “O pessoal da dengue veio aqui, mas apenas para dar instruções. Moro há muitos anos em Formiga, e a quantidade encontrada de escorpiões é bem maior em relação aos outros anos. Acho que falta políticas públicas. É importante destacar também que aqui na região tem pets, crianças e idosos, que acabam ficando em situação de risco”.

Outra moradora da rua Carlos Gomes explicou que recentemente, apareceu um escorpião do tipo amarelo na residência dela. “Gostaria de fazer um alerta a todos os moradores, que tomem muito cuidado, porque nos últimos 20 dias, ouvi relatos dos meus vizinhos de aparecimento de vários escorpiões nesta região. Queria pedir que a Prefeitura tomasse providências, pois o nosso bairro está infestado. É um fato bem perigoso e arriscado, principalmente para as crianças. Estamos muito apreensivos e assustados com o aparecimento desses escorpiões. Meus vizinhos e eu já dedetizamos nossas residências, mas mesmo assim, a incidência está alta. Peço que alguma coisa seja feita, pois é uma situação preocupante. Serve de alerta para as outras pessoas que não estão sabendo, pois, a situação está bem crítica e perigosa”.

O veneno do escorpião é neurotóxico, ele afeta o sistema nervoso e causa muita dor. Em casos de acidentes com animais peçonhentos, a vítima deve ser levada imediatamente para atendimento médico, onde as devidas providências serão tomadas.

Na Prefeitura

O portal entrou em contato com a Prefeitura e relatou a situação que os moradores do bairro Santo Antônio estão enfrentando com o aparecimento dos escorpiões.

O Departamento de Comunicação, da administração municipal, confirmou que os moradores já haviam procurado a Secretaria de Saúde e Formiga já tem um histórico de aparecimento de escorpiões e ao contrário do que muitos pensam, eles não aparecem apenas em lugares sujo e com mato, o animal aparece também dentro das residências à procura de comida.

A espécie tem o costume de se abrigar embaixo de madeiras, telhas e tijolos acumulados ou em entulhos, por serem lugares escuros. Caixas de esgoto, frestas, buracos em muros e paredes, além de caixas de fiação elétrica também são ambientes que podem abrigar escorpiões. Desta maneira, é necessário averiguar a situação das residências, principalmente nesta época de chuvas. É importante, também, redobrar os cuidados para evitar o aparecimento de baratas, uma vez que elas são fonte de alimento para os escorpiões.

O educador em Saúde, do Setor de Endemias, André Paixão, explicou que hoje, o município trabalha ações de orientações que devem ser seguidas pelos moradores.

Confira algumas dicas importantes:

_ Tampe os ralinhos com tela mosquiteira;

_Evite o acúmulo de materiais de construção em quintais;

_Vede frestas e buracos em muros e paredes;

_Para evitar acidentes, vede soleiras de portas de acesso à área externa;

_ Manter pontos de energia e rede telefônica devidamente tampados;

_ Observar o interior dos calçados e bolsos de roupas antes do uso;

_ Eliminar pequenos animais invertebrados, que são fontes de alimento;

_ Manter fossas sépticas bem vedadas.

Escorpião encontrado em residência na rua Carlos Gomes (Foto: divulgação)

Escorpião encontrado em residência na rua Ladislau José de Souza (Foto: divulgação)na Fotos: divulgação